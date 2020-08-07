Лукашенко упрекнул украинскую власть за Крым

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что украинская власть должна воевать за Крым. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что воевал бы за Крым, будучи на месте руководства Украины.

Он считает, что в феврале 2014 году необходимо было немедленно привести вооруженные силы по всей Украине в повышенную боевую готовность. Об этом сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Если бы у меня даже клочок земли попытались отнять, там бы легли уже тысячи человек. Крым - жемчужина. А вы не воевали", - упрекнул Лукашенко украинские власти.

Он также поставил под сомнение аргумент тогдашнего и.о. президента Александра Турчинова о неготовности армии к обороне территории страны.

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"Там были люди, которые пришли захватить твою территорию. Стрелять - это последнее дело. Он же до стрельбы ничего не сделал. Он должен был их задерживать: вручную, врукопашную, с лопатами, с ножами, с палками и прочее. Но когда невозможно, тогда бери оружие и стреляй", - заявил Лукашенко.

Также белорусский президент отметил, что в момент захвата полуострова не было понятно, что там действуют российские войска.

Украинский журналист, основатель Интернет-издание "Гордон" Дмитрий Гордон взял интервью у президента Беларуси Александра Лукашенко. Ради этого разговора Гордон летал в Минск. Запись происходила в Президентском дворце, в той же комнате, где проходили исторические для Украины 17-часовые Минские переговоры Порошенко, Путина, Меркель и Олланда.