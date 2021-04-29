Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко имеет сына с умственной отсталостью. Его существование скрывает.

Мальчик на два года старше Николая, 2004 года рождения, который побывал с отцом на различных государственных мероприятиях и официальных визитах. Об этом сообщает оппозиционный белорусский Telegram канал NEXTA.

Известно, что у Александра Лукашенко - трое сыновей. Старшие - 46-летний Виктор и Дмитрий, 41 год. С их матерью, Галиной, Лукашенко официально не разведен, но живут они отдельно. Третий сын - Николай. Согласно основной версии СМИ, его матерью является Ирина Абельская, бывшая личный врач Александра Лукашенко. Как оказалось, Николай - второй сын Абельской и Лукашенко.

Автор: sputnik.by Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко с сыновьями Викитором, Дмитрием и Николаем

"За два года до рождения Коли, в ноябре 2002 года у пары родился сын с особенностями развития - умственной отсталостью, аутизмом и недоразвитыми слуховыми проходами (глухонемой)", - утверждают в NEXTA.

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По словам администраторов канала, Лукашенко решил, что больной ребенок повредит его карьере политика и решил от нее избавиться. Мальчика записали на девичью фамилию матери - Матвей Постоялко, и отправили в детдом.

"Все это время средств на него не жалели: у Матвея был личный тьютор, педагог, индивидуальный учебный кабинет, дорогие развивающие игрушки, к нему приставили двух "бабушек", которые контролировали воспитательный процесс и привозили мальчику все необходимое (еду, игрушки)", - говорится в сообщении.

Якобы Лукашенко, узнав о второй беременности Абельской, даже избил ее до потери сознания. Он боялся, что и этот ребенок родится с умственной отсталостью. И именно поэтому существование Николая скрывали так долго - пока Лукашенко окончательно не убедился, что второй ребенок здоров и не испортит его имидж.

По словам журналистов, сейчас Матвея содержится в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов в Минске. В NEXTA даже нашли его фотографию 7-летней давности, на которой мальчику 10-11 лет.

Автор: NEXTA Александр Лукашенко имеет сына с умственной отсталостью. Его зовут Матвей Постоялко, он живет в интернате

Александр Лукашенко заявил, что иностранные спецслужбы готовили покушение на него и его сыновей. Он утверждает, что к покушению причастны Соединенные Штаты. По его словам, ФСБ России задержала подозреваемых, которые якобы готовили государственный переворот в Беларуси и хотели физически расправиться с ним.