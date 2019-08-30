Лукашенко с эффектными девушками собирал арбузы

 
Ексклюзивы
1/5
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1287
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 513
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 387
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1323
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 4842
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 22050
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2601
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1836
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
4 Просмотров: 3231
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 936
Фото
Все фото
20
8
4
10
5
Ледяная красота: создали невероятные картины из льда и цветов
Ледяная красота: создали невероятные картины из льда и цветов
Бар забросали &quot;коктейлями Молотова&quot;: погибли 23 человека
Бар забросали "коктейлями Молотова": погибли 23 человека
Пожары на берегах Амазонки видно из космоса
Пожары на берегах Амазонки видно из космоса
Женщина рисует невероятные картины обнаженной грудью
Женщина рисует невероятные картины обнаженной грудью
Иностранцу только в IT и на кухне можно получить приличную работу - украинка рассказала о жизни в Сиднее
Иностранцу только в IT и на кухне можно получить приличную работу - украинка рассказала о жизни в Сиднее
Видео
Все видео
Мощный ливень затопил Мадрид
Мощный ливень затопил Мадрид
Кто такая Сезария Эвора и почему Google посвятил ей дудл
Кто такая Сезария Эвора и почему Google посвятил ей дудл
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Впервые после расторжения договора с РФ США запустили крылатую ракету
Впервые после расторжения договора с РФ США запустили крылатую ракету
В России произошел чудовищный потоп: впечатляющие видео
В России произошел чудовищный потоп: впечатляющие видео
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 22041
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6327
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2502
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2673
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 324
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
пятница, 30 августа 2019 12:47

Лукашенко с эффектными девушками собирал арбузы

  Комментировать
Лукашенко с эффектными девушками собирал арбузы
На собственном участке Лукашенко работал вместе с девушками из службы делового протокола Фото: svaboda.org

29 августа после встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном президент Беларуси Александр Лукашенко поехал на уборку арбузов на своем участке.

На собственном участке Лукашенко работал вместе с девушками из службы делового протокола. На видео видно как работает пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. В общем собрали 20 т арбузов, пишет ZiK.

На уборке урожая задействованы представители администрации президента, спортсменов, тренеров, сотрудников службы делового протокола. Помогал собирать урожай и руководитель Белорусского теннисной федерации Сергей Тетерин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко приедет в Украину по приглашению Зеленского

Лукашенко рассказывает, что у него 47,2 га земли. Там выращивает картофель, лук, свекла, морковь. В этом году впервые посеял пшеницу на 5 га. В прошлом году белорусский лидер подарил президенту России Владимиру Путину четыре мешка картошки со своего огорода.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский просил у него "какой-то" поддержки.

"У нас вроде с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы говорили с президентом (Зеленским. - Gazeta.ua). Они просили какой-то помощи. Как мы, отказываем-не отказываем?" - сказал он на встрече с премьером Беларуси Сергеем Румас, передает государственное агентство "Белта".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лукашенко с эффектными девушками собирал арбузы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
августа

В Украине запретили партию

Нелегальная организация националистов провела съезд

Первый пылесос перевозили лошадьми и парковали возле дома

Самое читаемое
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
3
 Просмотров: 51349
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: &quot;Дяденька, не стреляйте&quot;
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
5
 Просмотров: 22050
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня 1 Просмотров: 20711
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
 3 Просмотров: 19723
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
21
 Просмотров: 18237
Мир
Адвокаты украинских моряков обнародовали позицию по обмену
Адвокаты украинских моряков обнародовали позицию по обмену Просмотров: 558
Пентагон окажет военную помощь Украине
Пентагон окажет военную помощь Украине Просмотров: 270
Адвокат сообщил о местонахождении россиян, которых планируют обменять
Адвокат сообщил о местонахождении россиян, которых планируют обменять Просмотров: 801
Радиационный взрыв в России: сообщили о жертвах
Радиационный взрыв в России: сообщили о жертвах Просмотров: 1791
YouTube Premium станет бесплатным
YouTube Premium станет бесплатным Просмотров: 603
Больше всего комментируют
8
Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос
5
Исследование показало, сколько украинцев смотрели "Слугу народа" до выборов
4
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
4
Обвал дома в Дрогобыче: число погибших увеличилось до 8
4
"Х*й им в ж*пу" - "слугу народа" поймали на переписке
Голосов: 2306
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua