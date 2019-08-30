Лукашенко с эффектными девушками собирал арбузы

На собственном участке Лукашенко работал вместе с девушками из службы делового протокола Фото: svaboda.org

29 августа после встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном президент Беларуси Александр Лукашенко поехал на уборку арбузов на своем участке.

На собственном участке Лукашенко работал вместе с девушками из службы делового протокола. На видео видно как работает пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. В общем собрали 20 т арбузов, пишет ZiK.

На уборке урожая задействованы представители администрации президента, спортсменов, тренеров, сотрудников службы делового протокола. Помогал собирать урожай и руководитель Белорусского теннисной федерации Сергей Тетерин.

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Лукашенко рассказывает, что у него 47,2 га земли. Там выращивает картофель, лук, свекла, морковь. В этом году впервые посеял пшеницу на 5 га. В прошлом году белорусский лидер подарил президенту России Владимиру Путину четыре мешка картошки со своего огорода.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский просил у него "какой-то" поддержки. "У нас вроде с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы говорили с президентом (Зеленским. - Gazeta.ua). Они просили какой-то помощи. Как мы, отказываем-не отказываем?" - сказал он на встрече с премьером Беларуси Сергеем Румас, передает государственное агентство "Белта".