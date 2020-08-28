Лукашенко проводить військові навчання біля кордонів Литви

28-31 августа в Беларуси проходят военные учения на Гродненском направлении.

Их проводят около границы с Литвой, сообщает минобороны Беларуси.

Местных жителей предупреждают о перемещении большого количества военной техники. Это может усложнить движение по дорогам общего назначения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Литва призывает включить Лукашенко в санкционный список ЕС

В учениях принимают участие механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

В Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек. Белорусские правозащитники сообщили о 5 погибших во время протестов.