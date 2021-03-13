Лукашенко прокомментировал фильм о его богатствах

Лукашенко отреагировал на фильм-расследование о нем. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на фильм-расследование "Золотое дно" о его богатствах.

Приведенные в фильме заявления он назвал ложью, хотя признался, что фильм не смотрел. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей. Потому что я вырос не в нищете, но в бедности страшной. И я знаю цену каждому рублю.

Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали блоками анализ. Я сделал вывод - нового здесь ничего нет", - заявил Лукашенко.

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Он также пообещал журналистам показать свой дом, который, по его мнению, должен опровергнуть утверждение в фильме о его дворце.

Оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм "Лукашенко. Золотое дно" о состоянии самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В фильме рассказывается о многочисленных резиденциях Лукашенко - как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами. Описанный автопарк, используемый с автомобилями за сотни тысяч и даже миллионы долларов, включая ретро-автомобили. Авиапарк - несколько самолетов и вертолет, на которых Лукашенко прошлого года летал над протестным Минском.