Фото: ReutersЛукашенко заявил, что из Украины в Беларусь попадает оружие. Фото: Reuters

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перекрыть границу с Украиной.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", — сказал он, передает "БелТА".

Он заявил об этом во время торжественного собрания ко Дню независимости Беларуси. Сказал, что в стране якобы разоблачили "спящие" террористические ячейки.

"Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс. К нему надо подвести наш народ", - заявил Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко назвал протесты в Беларуси "опухолью", которую он устранил

По его словам, в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Беларусь прекращает действие Соглашения с Евросоюзом о взаимном возвращении нелегальных мигрантов. Запрещает въезд в страну представителям европейских структур, которые способствовали введению санкций. И выходит из "Восточного партнерства".