Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перекрыть границу с Украиной.
"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", — сказал он, передает "БелТА".
Он заявил об этом во время торжественного собрания ко Дню независимости Беларуси. Сказал, что в стране якобы разоблачили "спящие" террористические ячейки.
"Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс. К нему надо подвести наш народ", - заявил Лукашенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко назвал протесты в Беларуси "опухолью", которую он устранил
По его словам, в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.
Беларусь прекращает действие Соглашения с Евросоюзом о взаимном возвращении нелегальных мигрантов. Запрещает въезд в страну представителям европейских структур, которые способствовали введению санкций. И выходит из "Восточного партнерства".
Комментарии