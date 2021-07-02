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пятница, 02 июля 2021 18:33

Лукашенко приказал перекрыть границу с Украиной

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Лукашенко приказал перекрыть границу с Украиной
Фото: ReutersЛукашенко заявил, что из Украины в Беларусь попадает оружие. Фото: Reuters

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перекрыть границу с Украиной.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", — сказал он, передает "БелТА".

Он заявил об этом во время торжественного собрания ко Дню независимости Беларуси. Сказал, что в стране якобы разоблачили "спящие" террористические ячейки.

"Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс. К нему надо подвести наш народ", - заявил Лукашенко.

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По его словам, в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Беларусь прекращает действие Соглашения с Евросоюзом о взаимном возвращении нелегальных мигрантов. Запрещает въезд в страну представителям европейских структур, которые способствовали введению санкций. И выходит из "Восточного партнерства".

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