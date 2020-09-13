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понедельник, 14 сентября 2020 00:22

"Лукашенко потерял легитимность" - министр МИД Польши

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&quot;Лукашенко потерял легитимность&quot; - министр МИД Польши
Рау выразил надежду на блокировку строительства газопровода "Северный поток-2". Фото: Reuters

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что действующая белорусская власть потеряла легитимность.

Об этом Рау сообщил в эфире Польского радио.

"Мы не можем считать президента Александра Лукашенко таким, который имеет легитимацию от демократического общества. Это совсем другой субъект политики. Поэтому наша политика адресована белорусском обществу", - отметил он

Министр также выразил надежду на блокировку строительства газопровода "Северный поток-2".

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"Европейский Союз и США требуют от Германии прекратить эту инвестицию. Аргументы, которые представляют США, очень рациональны. Ведь если должны платить России за газ, а она потом эти финансовые ресурсы будут использовать на деятельность, направленную против Запада, то такие действия не имеют рационального основы ", - сказал Рау.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Гайко Маас пригрозил Беларуси введением санкций ЕС в случае продолжения репрессий. Он также призвал белорусские власти немедленно освободить одну из оппозиционных лидеров Марию Колесникову.

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