"Лукашенко потерял легитимность" - министр МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что действующая белорусская власть потеряла легитимность.
Об этом Рау сообщил в эфире Польского радио.
"Мы не можем считать президента Александра Лукашенко таким, который имеет легитимацию от демократического общества. Это совсем другой субъект политики. Поэтому наша политика адресована белорусском обществу", - отметил он
Министр также выразил надежду на блокировку строительства газопровода "Северный поток-2".
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"Европейский Союз и США требуют от Германии прекратить эту инвестицию. Аргументы, которые представляют США, очень рациональны. Ведь если должны платить России за газ, а она потом эти финансовые ресурсы будут использовать на деятельность, направленную против Запада, то такие действия не имеют рационального основы ", - сказал Рау.
Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Гайко Маас пригрозил Беларуси введением санкций ЕС в случае продолжения репрессий. Он также призвал белорусские власти немедленно освободить одну из оппозиционных лидеров Марию Колесникову.
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