Лукашенко пообещал разобраться с митингующими в Беларуси

Лукашенко считает, что трудности в плане общественно-политической ситуации остаются. Фото: NEXTA

Лицо, исполняющее обязанности президента Беларуси, Александр Лукашенко, назвал забастовку в стране "угрозами и атакой" на рабочих заводов и фабрик.

Он заявил об "угрозах в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих", передает "БелТА".

Лукашенко считает, что трудности в плане общественно-политической ситуации остаются.

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"Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - заявил он.

Сегодня уже 11-й день протестов в стране, в частности четвертый день национальной забастовки. Люди требуют провести новые выборы президента, однако Лукашенко говорит, что этого не будет.

С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Люди отказываются признавать результаты президентских выборов. Центризбирком страны заявляет, что в шестой раз победил 65-летний Александр Лукашенко. Набрал 80 процентов голосов. Он на этом посту 26 лет. В оппозиционерки 37-летней Светланы Тихановськои - 9,9 процента. Хотя экзит-полы прогнозировали победу ей. Против людей применяют водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Спецназовцы стреляют резиновыми пулями. 11 августа Светлана Тихановська уехала в Литву. Перед тем на видео призвала прекратить протесты и избежать кровопролития. Оппозиция говорит, сделала это под давлением: ее 7:00 удерживали в здании Центризбиркома.