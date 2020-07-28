Лукашенко перед встречей с Путиным не сказал ему, что болел Covid-19

Путин не знал о Covid-19 у президента Беларуси. Фото: БЕЛТА

Президент России Владимир Путин ничего не знал о коронавирусе, который якобы перенес его коллега из Беларуси Александр Лукашенко.

В России не были проинформированы о том, что белорусский президент переболел вирусом, заявил прессекретар президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он рассказал о состоянии здоровья самого Путина. "Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается", - сказал прессекретар президента России.

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28 июля Лукашенко заявил, что бессимптомно на ногах перенес коронавирус. 30 июня состоялась встреча Лукашенко и Путина в Ржеве, где они открывали памятник советскому солдату.