Лукашенко перед встречей с Путиным не сказал ему, что болел Covid-19

Президент России Владимир Путин ничего не знал о коронавирусе, который якобы перенес его коллега из Беларуси Александр Лукашенко.
В России не были проинформированы о том, что белорусский президент переболел вирусом, заявил прессекретар президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Он рассказал о состоянии здоровья самого Путина. "Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается", - сказал прессекретар президента России.
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28 июля Лукашенко заявил, что бессимптомно на ногах перенес коронавирус.
30 июня состоялась встреча Лукашенко и Путина в Ржеве, где они открывали памятник советскому солдату.
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