Лукашенко огорчила позиция "родной Украины"

Лукашенко пугает белорусов гибелью нации. Фото: mk.ru

Белорусь погибнет как государство, если в стране проведут повторные выборы. Несмотря на это, их требуют ближайшие соседи, в частности, Литва, Латвия, Польша и Украина.

Такое мнение высказал президент Александр Лукашенко, передает ТАСС.

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"Танки, самолеты в 15 минутах от наших границ. Натовские войска звенят гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша и к сожалению наша родная Украина, ее руководство, предписывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация", - сказал Лукашенко.

Парламентская ассамблея Совета Европы готовит заявление о признании выборов в Беларуси такими, которые не отвечают международным стандартам и не отражают волю белорусского народа. Ее планируют подписать несколько членов украинской делегации в ПАСЕ.