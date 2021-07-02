Лукашенко назвал протесты в Беларуси "опухолью", которую он устранил

Лукашенко назвал высказывания общественного мнения о его правления "опухолью". Фото: Reuters

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко накануне Дня Независимости страны, 3 июля, вспомнил события августа 2020 года, когда люди вышли на протесты против его правления. Выражения общественного мнения он назвал "опухолью".

Об этом сообщил Telegram канал "Пул Первого".

Благодаря событиям прошлого года государственный аппарат в курсе настроений внутри страны, заявил Лукашенко. Он похвастался тем, что теперь люди якобы знают, что происходит.

"Может, кто-то из вас примерно 10 месяцев назад ахал и охал в интернете и не понимал, что происходит. Но сегодня нет таких в стране и в зале, которые бы не понимали это. И хорошо, что это в прошлом году произошло. Те события обнажили в обществе язвы и опухоль, которую мы должны были устранить. И мы ее устранили", - заявил он.

Лукашенко уверен, что все те, кто еще этого не понял, являются врагами Беларуси.

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2 октября 2020 года Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, 6 ноября - еще на 14, а также Александра Лукашенко. Решение о введении ограничительных мер принято из-за подавления мирных протестов и фальсификации результатов президентских выборов. Летом 2020-го города Беларуси охватила волна протестов. Люди выходили на улицы и устраивали забастовки на заводах, чтобы сместить Лукашенко с поста президента из-за фальсификации выборов главы государства.