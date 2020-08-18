Лукашенко наградил медалями силовиков

Указ опубликовали на юридическом портале. Фото: pixabay

Указ о награждении за образцовое выполнение служебных обязанностей подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Медалями он наградил сотрудников Министерства внутренних дел, пишет РБК-Украина.

Указ опубликовали на юридическом портале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больше не карманные: в Беларуси бастуют работники государственных СМИ

На 25 ст. документа перечислили правоохранителей, которых наградили медалями "За отличную службу" первой, второй и третьей степени.

Президент Беларуси Александр Лукашенко припугнул протестующих возможной реакцией России в случае проведения повторных выборов. Об этом Лукашенко заявил на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).