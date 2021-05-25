"Лукашенко хотел арестовать Тихановскую, но схватил того, кого смог" - белорусский политик Михалевич

Алесь Михалевич / из архива Алеся Михалевича

Что означает спецоперация силовиков по задержанию экс-основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги, для чего режим Лукашенко пошел на такой шаг, и какие возможные последствия Gazeta.ua расспросила у белорусского юриста и политика в эмиграции Алеся Михалевича, 46 лет.

Для чего Лукашенко была нужна сейчас эта акция государственного терроризма по похищению Романа Протасевича?

Думаю, акция планировалась для людей высокого уровня. Например, президента Беларуси Светланы Тихановской. Но поскольку к ней не смогли дотянуться, то поймали, кого могли, а не кого хотели. Ну, чтобы не делать зря труд.

Второй момент, у Лукашенко не оставалось адекватных руководителей, либералов. И сам он потерял связь с действительностью. Только силовики из армии, полиции спецслужб. В них нет понимания международной политики, норм международного права. Они не думают в этих категориях. Даже на шаг вперед не могут подумать и просчитать. Могли осуществить такую ​​операцию, поэтому осуществили. Логика проста. Думаю, не понимали последствий, что для мира - это акт государственного терроризма.

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Следовательно, это не часть более широкой стратегии?

Думаю, это случайное ситуативное решение Лукашенко и силовиков. Скорее похоже на поведение раненого зверя, который бросается в стороны в сторону в попытке укусить, чем действительно продуманная стратегия.

Что это показывает об изменениях в самом характере белорусского режима?

Это эволюция режима, когда дно давно пробито, но пробивают каждый раз новое. Там возникают новые возможности показать свою неадекватность, которыми не забывают каждый раз воспользоваться.

Их цель сделать так, чтобы все вокруг боялись. В определенном смысле такая русская черта - не важно, что тебя не уважают. Главное, чтобы боялись. Это практически поведение обезьяны с гранатой. Никогда не знаешь, когда выдернет чеку и куда швырнет.

Насколько Лукашенко приближается к тому, чтобы стать воплощением международного терроризма, как когда-то бывшей покойный ливийский диктатор Муаммар Каддафи?

Я бы скорее сказал, что он приближается к тому, чтобы стать похожим на румынского диктатора Николае Чаушеску, казненного своей же армией в 1989 году. Это ближе пример.

Он все время показывает, что его ничего не сдерживает, что он без тормозов. Надеюсь, что рано или поздно это начнут понимать люди из его окружения, которые устранят неадеквата.

Он уже в каком-то смысле не слишком комфортный даже для Москвы, хочет дистанцироваться от такого акта воздушного пиратства. Режим становится слишком токсичным даже для россиян. Может, скоро станет также неприемлемым для окружающих, для белорусских силовиков.

Насколько через такие действия режим Лукашенко еще больше становится зависимым от Москвы?

Такие действия делают его все более зависимым от Кремля. Если в дальнейшем не будет непосредственного авиасообщение Беларуси с внешним миром, это будет еще дополнительная зависимость от России, дополнительная изоляция. Вопрос, как он будет действовать, если никто в мире, кроме России, не захочет иметь с ним дел.

Россия уже пользуется этой зависимостью режима. Она пытается перенимать главные экономические рычаги влияния в стране, чтобы лишить Лукашенко основания. Россияне подминают под себя кусок за куском белорусскую экономику.

Только с нынешними темпами изоляции стоимость белорусских активов становится все меньше. Большая часть новых санкций, которые вводит Евросоюз, ударяют по экономике страны. Поэтому россияне, пожалуй, главный бенефициар таких действий как угон самолета.

Все, что можно взять из Беларуси, Россия уже берет. Так Лукашенко потерял возможность для маневра, россияне также все больше контролируют его. А также экономику страны.

Нынешние санкций, которые вводит Евросоюз, это все, на что Брюссель способен относительно таких действий белорусского режима?

Евросоюз через санкции может сделать очень много, только для этого нужно единство и политическая воля. Например, может отказаться покупать нефтепродукты из белорусских нефтеперерабатывающих заводов, ввести санкции в отношении государственных предприятий, отключить SWIFT.

Для того, чтобы внедрить такие ограничения нужен консенсус в целом ЕС. До сих пор симпатики России в Евросоюзе ставили палки в колеса. Как это Греция. Теперь даже пророссийские страны не опираются новым санкциям на фоне действий Минска.

ЕС будет в дальнейшем вводить все более жесткие санкции против режима и темпы даже быстрее, чем можно было ожидать.

В то же время, санкции неизбежно будут бить по экономике, а затем по простым белорусам.

И не надо питать иллюзий. Эти санкции влияют на режим Лукашенко. Несмотря на то, что в Минске, как и в Москве перед этим, говорят, что нет.

Больше всего попытается воспользоваться Россия, которая пытается перехватить европейский рынок переработанных нефтепродуктов.

Какая судьба может ожидать Романа Протасевича?

Не думаю, что режим будет его убивать, ведь дело стало слишком громким, он стал слишком знаковым символом борьбы за свободу. Но то, что его сейчас пытают, это факт.

Также это был определенный публичный сигнал, как в Беларуси, так и за рубежом, что противники режима Лукашенко нигде не могут быть в спокойными и в безопасности. Что спецслужбы могут найти каждого. Это попытка еще больше запугать противников режима, белорусское общество.

Какие выводы из этой истории должна сделать для себя Украина?

Главный урок как для белорусского общества, так и, возможно, для украинского, что нельзя отдавать всю полноту власти в одни руки. Потому что это всегда заканчивается очень плохо. Вернуть себе политическую власть значительно труднее, чем удержать ее в начале. ЕС призвал своих авиаперевозчиков прекратить полеты над Беларусью и запретил работу в своем воздушном пространстве авиакомпаний из Беларуси. Соответствующее решение приняли в понедельник вечером. Также ЕС введет персональные санкции против руководства Беларуси, и введет целевые экономические санкции. Авиасообщение прекратят также Великобритания и Украина. Такова реакция ЕС на принудительную посадку в Минске 23 мая самолета компании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Гражданский рейс перехватил и заставил сесть белорусский истребитель МиГ-29, многие в мире назвал это актом государственного терроризма и воздушного пиратства. Борт посадили, чтобы силовики смогли задержать оппозиционера и соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. 24 мая белорусские государственные СМИ показали видео с оппозиционером, на котором тот рассказывает, что с ним все в порядке, но на его лице видны следы избиения. 26-летнему парню грозит от 15 лет тюрьмы до смертной казни. ЕС требует немедленно освободить политзаключенного.