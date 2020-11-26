Лукашенко хочет укрепить дружбу с Россией

В Беларуси проходят акции протеста. Фото: pinterest.com

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что отношения между Беларусью и Россией нуждаются в развитии.

О перезагрузке говорить мало, заявил он во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает БЕЛТА.

"Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, возможно, не о какой-то перезагрузке говорить, а об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы ", - сказал Лукашенко.

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По его словам, Беларусь нуждается в сохранении тесного контакта с Россией.

"Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать и повторять, особенно в России... Время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения", - отметил он.

Соглашения с Россией, которые заключил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, будут аннулированы новой властью. Об этом сообщила лидер оппозиции Светлана Тихановская.