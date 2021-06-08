Лукашенко хочет развернуть в Беларуси производство оружия для "каждой семьи"

Лукашенко хочет внедрить в каждую семью по стрелковому оружию. Фото: ТАСС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет обеспечить каждый территориальный орган и семью стрелковым оружием. Все это якобы ради собственной безопасности.

Об этом он сообщил на совещании о перспективах развития военно-промышленного комплекса.

"Мы должны нанести противнику непоправимый ущерб и быть в состоянии защищать себя и свои семьи. Если, не дай Бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда противник будет понимать, что с нами лучше не связываться. Мы должны производить у себя необходимый минимум оружия. Всякое может случиться. И надеяться на какого-то заморского дядю, который нам привезет оружие, не стоит. Надо иметь свое", - заявил Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко ужесточил наказание за протесты в Беларуси

По его словам, Беларусь может использовать опыт России в сфере организации производства оружия.

"Россия не против, чтобы мы по их технологиям разворачивали в Беларуси производство", - отметил белорусский диктатор.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил государственным праздником 17 сентября - день, когда в 1939 году советские войска перешли восточную границу Польши и двинулись навстречу войскам нацистской Германии.