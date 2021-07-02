Лукашенко хочет предъявить претензии "самому канцлеру Германии"

Лукашенко собрался предъявлять претензии руководству Германии. Фото: Reuters

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко имеет претензии к руководству Германии.

Об этом он заявил на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости, на которую пришел с опозданием, пишет "Пул Первого".

По словам белорусского диктатора, в стране завершили "масштабную антитеррористическую операцию". И поэтому он пообещал предъявить претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель.

"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Гайко Маасу, министру иностранных дел, предъявим претензии, но самому канцлеру и определенному руководству Германии. Об этом позже поговорим", - заявил Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беларусь вводит безвиз и приглашает иностранцев на вакцинацию от коронавируса

По его словам, Европа давит на Беларусь со всех сторон. Также он вспомнил введенные ЕС санкции против Беларуси.

Лукашенко так и не объяснил, о которой "операции" говорится, кто принимал в ней участие и кого обезвредили.

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало руководителя представительства ЕС в Минске Дыра Шюбеля из-за новых европейских санкций. Послу заявили об "абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство". На саммите 25 мая лидеры государств и правительств стран-членов ЕС договорились подготовить новые санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске и задержания основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета. 21 июня Европейский Союз ввел четвертый пакет санкций против белорусских чиновников, а вслед за ЕС новый пакет санкций против юридических лиц и некоторых граждан Беларуси ввели США.