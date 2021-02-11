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четверг, 11 февраля 2021 14:50

Лукашенко анонсировал референдум по новой конституции в Беларуси

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Лукашенко анонсировал референдум по новой конституции в Беларуси
Новую конституцию Беларуси будут одобрять на референдуме в 2022 году. Фото:Белта

Проект новой конституции Беларуси вынесут на всенародный референдум 2022 года.

Об этом сообщает "БелТА".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это будет 3-й вариант проекта новой конституции.

"В течение этого года проект конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года как минимум мы вынесем его на референдум", - сказал он.

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Лукашенко заявил, что уже началась работа над перераспределением полномочий внутри вертикали власти.

"Мы уже начали это делать. Целый план на столе лежит. После Всебелорусского народного собрания мы продолжим более интенсивно это делать", - отметил он.

Ранее Лукашенко называл условием своей отставки окончание протестов в стране.

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