Лондонский суд арестовал имущество Фирташа

В Лондоне арестовали особняки Фирташа. Фото: Delo.ua

Лондонский суд по иску российского Банка ВТБ арестовал два особняка и другое имущество украинского олигарха Дмитрия Фирташа на общую сумму в 50 млн фунтов (более $ 66,5 млн).

Как отмечается, компании Фирташа задолжали Банку ВТБ 2,5 млрд руб. (более $ 38 млн). Об этом сообщает российское издание Коммерсант.

Также суд обязал олигарха раскрыть все свои активы, на которые может быть обращено взыскание. В случае отказа, Фирташа могут обвинить в неуважении и оскорблении правосудия, что предусматривает наказание в виде нескольких лет лишения свободы.

Известно, что суд арестовал два элитных особняка в центре британской столицы - пятиэтажный дом в престижном районе Найтсбридж, рядом с Гайд-парком, и историческое здание, что ранее было частью бывшей станции лондонского метро Бромптон-роуд.

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Под арест также попали акции Фирташа в кинокомпании Via Film Ltd на сумму около 2 млн фунтов ($ 2,7 млн).

Бывшая жена и пасынок олигарха Дмитрия Фирташа собираются подать в прокуратуру Вены заявление о нанесении им ущерба в € 5 млрд. Они готовят материалы по отмыванию денег корпоративной структурой Фирташа, а также о тяжелых вымогательства с его стороны, угрозах и мошенничестве.