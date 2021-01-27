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среда, 27 января 2021 16:13

Ломают двери: в квартиру Навального пришли с обыском

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Ломают двери: в квартиру Навального пришли с обыском
В квартире Навального хотят провести обыск. Фото: Reuters

Российские силовики пришли с обыском в квартиру оппозиционера Алексея Навального в Москве.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил об этом в Twitter.

В квартире находится брат Навального Олег. Силовики начали выламывать дверь.

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"Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь. В квартире есть Олег Навальный. В рамках какого дела и на каком основании мы не знаем", - прокомментировал Жданов.

По информации Telegram-канала Baza, обыск может быть связан с делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм при митинге 23 января. Следователи планируют провести обыск у "всех представителей ФБК".

Команда российского оппозиционера Алексея Навального анонсировала новые акции протеста 31 января.

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