Ломают двери: в квартиру Навального пришли с обыском

Российские силовики пришли с обыском в квартиру оппозиционера Алексея Навального в Москве.
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил об этом в Twitter.
В квартире находится брат Навального Олег. Силовики начали выламывать дверь.
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"Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь. В квартире есть Олег Навальный. В рамках какого дела и на каком основании мы не знаем", - прокомментировал Жданов.
По информации Telegram-канала Baza, обыск может быть связан с делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм при митинге 23 января. Следователи планируют провести обыск у "всех представителей ФБК".
В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный.— Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021
В рамках какого дела и на каком основании мы не знаем.
Команда российского оппозиционера Алексея Навального анонсировала новые акции протеста 31 января.
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