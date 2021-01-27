Ломают двери: в квартиру Навального пришли с обыском

В квартире Навального хотят провести обыск. Фото: Reuters

Российские силовики пришли с обыском в квартиру оппозиционера Алексея Навального в Москве.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил об этом в Twitter.

В квартире находится брат Навального Олег. Силовики начали выламывать дверь.

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"Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь. В квартире есть Олег Навальный. В рамках какого дела и на каком основании мы не знаем", - прокомментировал Жданов.

По информации Telegram-канала Baza, обыск может быть связан с делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм при митинге 23 января. Следователи планируют провести обыск у "всех представителей ФБК".

В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный.

В рамках какого дела и на каком основании мы не знаем. — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Команда российского оппозиционера Алексея Навального анонсировала новые акции протеста 31 января.