Лоб в лоб автобус с детьми вылетел с дороги на обочину

Автор: TASR Венгрия: в аварию попал автобус с детьми, много пострадавших

На северо-востоке Венгрии около села Тактахарканы лоб в лоб столкнулся пассажирский автобус с легковушкой.

Оба транспортные средства вылетелеи с дороги на обочину и упали в канаву. Пострадали 10 детей и трое взрослых, сообщает spectator.SME. Автобус со словацкими номерами перевозил детей из Словакии. Всех пострадавших, 11 пассажиров автобуса и двух пассажиров авто госпитализировали в местную больницу.

Автор: TASR Венгрия: в аварию попал автобус с детьми, много пострадавших

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42-летнего украинского водителя туристического автобуса приговорили в Польше к 6,5 годам тюрьмы за смертельную аварию. Такое решение вынес Окружной суд польского Перемышля. Ему запрещено управлять любыми транспортными средствами в Польше сроком на 15 лет.