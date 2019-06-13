Лоб в лоб автобус с детьми вылетел с дороги на обочину

Пострадали 10 детей и трое взрослых, сообщает spectator.SME.
Автобус со словацкими номерами перевозил детей из Словакии.
Всех пострадавших, 11 пассажиров автобуса и двух пассажиров авто госпитализировали в местную больницу.
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42-летнего украинского водителя туристического автобуса приговорили в Польше к 6,5 годам тюрьмы за смертельную аварию. Такое решение вынес Окружной суд польского Перемышля.
Ему запрещено управлять любыми транспортными средствами в Польше сроком на 15 лет.
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