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четверг, 22 июля 2021 16:16

Ливерпуль исключили из наследия ЮНЕСКО

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Ливерпуль исключили из наследия ЮНЕСКО
Реставрированные доки Ливерпуля / Getty Images

Культурное агентство ООН ЮНЕСКО в среду, 21 июля, проголосовало за то, чтобы исключить набережную Ливерпуля из своего списка объектов всемирного наследия, сославшись на опасения по поводу чрезмерной застройки города.

На переговорах комитета под председательством Китая 13 делегатов проголосовали за, пять – против. Об этом пишет Gulf News.

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Это третье подобное удаление после предыдущих решений, касающихся Омана и Германии. В течение двух дней обсуждения в комитете делегаты услышали о планах реконструкции английского города, которые включают высотные здания, что "нанесет непоправимый ущерб" наследию исторического порта.

Международный совет по памятникам и достопримечательностям, который консультирует ЮНЕСКО по списку наследия, заявил, что к правительству Великобритании "неоднократно обращались с просьбой" дать более надежные заверения в отношении будущего города.

Планируемый новый стадион для футбольного клуба "Эвертон" был одобрен правительством без какого-либо общественного дискурса и, как говорится в сообщении, "является самым последним примером крупного проекта, который полностью противоречит" целям ЮНЕСКО.

Министр культуры Великобритании Кэролайн Диненедж заявила комитету, что ее правительство серьезно относится к сохранению статуса Ливерпуля, утверждая, что исключение из списка "будет огромной потерей".

Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон заявила, что "очень разочарована" этим решением и попытается подать апелляцию.

Норвегия возглавила аргументы "за", заявив, что, хотя она "болезненно осознает" конфликты между развитием города и сохранением наследия, но возможного "хрупкого баланса" не хватает Ливерпулю.

Набережная и доки Ливерпуля внесены в список ЮНЕСКО в 2004 году после амбициозной реконструкции. Но с 2012 года агентство спорит с британскими чиновниками по поводу развития города, в котором проведены обширные реставрации, а также новое строительство, которое, по словам инспекторов, захватило весь исторический район. ЮНЕСКО призвало город ограничить высоту застройки и пересмотреть предлагаемый новый стадион в доке.

МИД Украины подало номинационное досье "Культура приготовления украинского борща" для включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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