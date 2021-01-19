Литва запретила Киркорову въезд за поддержку оккупации Крыма

 
Ексклюзивы
1/5
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 252
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
1 Просмотров: 972
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 531
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 378
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 675
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1404
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 981
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 441
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
8 Просмотров: 963
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 837
Фото
Все фото
7
5
8
3
11
Дворец для Путина за $13,5 млрд: опубликовали новое расследование Навального
Дворец для Путина за $13,5 млрд: опубликовали новое расследование Навального
84 человека погибли из-за землетрясения
84 человека погибли из-за землетрясения
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мелания Трамп нарушила многолетнюю традицию первых леди США
Мелания Трамп нарушила многолетнюю традицию первых леди США
Символы США и тысячи бойцов Нацгвардии: что сделали с Вашингтоном перед инаугурацией Байдена
Символы США и тысячи бойцов Нацгвардии: что сделали с Вашингтоном перед инаугурацией Байдена
Видео
Все видео
В России лавина накрыла горнолыжный курорт: есть пострадавшие
В России лавина накрыла горнолыжный курорт: есть пострадавшие
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Интервью
1/5
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
1 Просмотров: 972
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3726
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 576
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2097
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6660
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
18 января 2021
Просмотров: 738
Нас хочуть знищити чи таки порятувати
– Я не пойму: вони хочуть усіх нас знищити чи таки спасти? Запитання почув від любителя телевізійних шоу. Того разу говорили про ...
вторник, 19 января 2021 21:28

Литва запретила Киркорову въезд за поддержку оккупации Крыма

1 Комментировать
Литва запретила Киркорову въезд за поддержку оккупации Крыма
Сомнений о внесении Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло - Билотайте. Фото: Facebook

Литва запретила въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову за гастроли в оккупированном Крыму.

Запрет ввели на следующие 5 лет. Он вступает в силу с 19 января. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Литвы.

"Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, не нужно терпеть ни в одной демократической стране. Наша позиция в отношении таких исполнителей однозначна, поэтому сомнений относительно внесения Киркорова в список нежелательных лиц не возникало", - заявил глава МВД Агне Билотайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще один российский актер попал в украинский черный список

По словам министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, своими неоднократными посещениями Крыму Киркоров "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия РФ".

"Участие певца в концертах в Крыму существенно вредит национальной безопасности Литвы. Власть систематически будет давать оценку всем лицам, Россия пытается использовать для продвижения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы", - добавил министр.

После того, как выяснилось, что субсидии на культурные мероприятия, которые не состоялись, были предоставлены литовским компаниям, которые планировали концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского, возникли дискуссии о расширении черного списка.

Российский актер Кирилла Гребенщикова не пропустили в Украину в аэропорту "Борисполь", а также на 3 года запретили ему въезд из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Литва запретила Киркорову въезд за поддержку оккупации Крыма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Нацистского преступника отдали под суд через 42 года

Самое читаемое
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
8
 Просмотров: 38271
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
3
 Просмотров: 10269
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
19
 Просмотров: 8127
Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели &quot;черного&quot; лесоруба
Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели "черного" лесоруба
4
 Просмотров: 6075
Россиянам запретят жить в Крыму
Россиянам запретят жить в Крыму
 Просмотров: 5967
Мир
Навальний прокоментував своє повернення в Росію
Навальний прокоментував своє повернення в Росію 1 Просмотров: 180
Первая немецкая компания вышла из "Северного потока-2"
Первая немецкая компания вышла из "Северного потока-2" 1 Просмотров: 477
В масштабной аварии столкнулись более 134 авто
В масштабной аварии столкнулись более 134 авто Просмотров: 324
"Каждый его орган был поражен" - мужчина лечился от коронавируса 243 дня
"Каждый его орган был поражен" - мужчина лечился от коронавируса 243 дня Просмотров: 693
Женщину арестовали за выпечку с фигурками в виде половых органов
Женщину арестовали за выпечку с фигурками в виде половых органов Просмотров: 1314
Больше всего комментируют
6
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
4
Украина подписала газовые соглашения с РФ
4
Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости
2
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
2
Главе КСУ Тупицкому сообщили о подозрении
Голосов: 982
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть