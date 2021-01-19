Литва запретила Киркорову въезд за поддержку оккупации Крыма

Сомнений о внесении Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло - Билотайте. Фото: Facebook

Литва запретила въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову за гастроли в оккупированном Крыму.

Запрет ввели на следующие 5 лет. Он вступает в силу с 19 января. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Литвы.

"Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, не нужно терпеть ни в одной демократической стране. Наша позиция в отношении таких исполнителей однозначна, поэтому сомнений относительно внесения Киркорова в список нежелательных лиц не возникало", - заявил глава МВД Агне Билотайте.

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По словам министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, своими неоднократными посещениями Крыму Киркоров "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия РФ".

"Участие певца в концертах в Крыму существенно вредит национальной безопасности Литвы. Власть систематически будет давать оценку всем лицам, Россия пытается использовать для продвижения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы", - добавил министр.

После того, как выяснилось, что субсидии на культурные мероприятия, которые не состоялись, были предоставлены литовским компаниям, которые планировали концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского, возникли дискуссии о расширении черного списка.

Российский актер Кирилла Гребенщикова не пропустили в Украину в аэропорту "Борисполь", а также на 3 года запретили ему въезд из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.