Литва за Украину: в Вильнюсе переназвали улицу, где находится посольство РФ

Посольство России в Литве теперь находится на улице Героев Украины. Фото: pravda.com.ua

В литовском Вильнюсе улицу, которая ведет к посольству переименовали в Героев Украины.

Возле посольства РФ установили таблички с названием улицы на двух языках – литовском и украинском, сообщает Delfi.

"Все, кто будет писать письма в посольство, должны будут вспомнить о войне России в Украине. Теперь каждый работник российского посольства должен будет почтить героев Украины на своих визитках", - заявил мэр Вильнюса Ремигис Шимасюс.

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Литва поддерживает Украину. Волонтеры из организации Blue/Yellow собрали €17 млн помощи на поддержку украинским военным. Литовцы жертвуют также другим неправительственным организациям, которые собирают помощь для беженцев и украинцев, пострадавших от войны с Россией.

Если президента России Владимира Путина не остановить в Украине, то следующими его жертвами могут стать Литва, Латвия и Эстония. 24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.