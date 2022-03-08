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вторник, 08 марта 2022 12:35

Спецтема: Война России против Украины

После Украины Путин ударит по Балтии - вице-президент Еврокомиссии

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После Украины Путин ударит по Балтии - вице-президент Еврокомиссии
Страны Балтии могут быть следующими в поле зрения Путина после вторжения в Украину. Фото: radiosvoboda.org

Если президента России Владимира Путина не остановить в Украине, то следующими его жертвами могут стать Литва, Латвия и Эстония.

ЕС должен серьезно отнестись к российской угрозе после многих лет двусмысленной позиции со стороны Брюсселя в отношении Москвы. Об этом 8 марта заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, пишет Politico.

"Если мы не поддержим Украину, это не остановится. Очевидно, сейчас Путин находится в каком-то агрессивном военном настроении, и, к сожалению, есть вероятность, что эта агрессия будет продолжаться в других странах", - сказал он.

Еврокомиссар по вопросам торговли, который вырос в Советском Союзе и опирается на свой опыт премьер-министра Латвии, считает следующей целью РФ страны Балтии.

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"Если вы посмотрите на эскалацию агрессивной риторики России и даже заявления, где Путин утверждает, что Россия поддерживает белорусские интересы в доступе к Балтийскому морю, вы заметите нарастающую антибалтийскую риторику. В случае Украины это также началось с усиления антиукраинской риторики", - отметил Домбровскис.

Прогноз о том, что страны Балтии могут быть следующими в поле зрения Путина после вторжения в Украину, отражает уровень тревоги в некоторых кругах Европейской комиссии относительно следующего шага агрессора. Признавая серьезную ядерную угрозу России, Домбровскис предостерег от успокоения российского лидера.

"Вопрос в том, насколько мы поддаемся этому шантажу, потому что его можно использовать постоянно против всего. Путин продолжит свои агрессивные войны, он всегда будет использовать этот шантаж. Это уроки, которые следовало усвоить раньше. Умиротворение агрессора не работает, поэтому агрессора нужно остановить всеми средствами", - подчеркнул он.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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