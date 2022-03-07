Литовцы собрали кругленькую сумму для украинских защитников

Литовская волонтерская организация Blue/Yellow оказывает поддержку украинским военным. Фото: pixabay.com

Волонтеры из литовской организации Blue/Yellow собрали €17 млн помощи на поддержку украинским военным.

Литовцы жертвуют также другим неправительственным организациям, которые собирают помощь для беженцев и украинцев, пострадавших от войны с Россией, сообщает Delfi.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конгресс США собирается запретить импорт российской нефти

"Сейчас в Украину уже прибыл грузовик со снаряжением, обувью, спальными мешками, бронежилетами и медицинскими средствами. Также прибыли 20 внедорожников с вещами, необходимыми украинским военным", - говорится в сообщении организации.

Кроме того, в Украину отправили и государственную медицинскую помощь на сумму €3,7 млн.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.