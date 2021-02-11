Литва считает покупку вакцины у РФ финансированием агрессии против Украины

Отказ от российского препарата Ландсбергис назвал геостратегическим решением. Фото: pixabay.com

Литва не будет закупать в России вакцину от Covid-19, чтобы не поддерживать страну-оккупанта и не спонсировать таким образом агрессию против Украины.

Отказ от российского препарата министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал геостратегическим решением, пишет Delfi.

"Мы не хотим платить деньги производителю, который потом будет покупать за них боеприпасы. Сотни производителей вакцин нуждаются в одобрении. Даже если большая часть из них не сможет успешно пройти тесты и зарегистрироваться, на рынке все равно будет много вакцин. У нас обязательно будет гораздо более широкий выбор, чем сейчас", – сказал дипломат.

Ландсбергис подчеркнул, что это не станет серьезной проблемой для проведения вакцинации в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Литва запретила Киркорову въезд за поддержку оккупации Крыма

Украина получит вакцины от ведущих производителей, а российской "Спутником" пусть колется население России. Об этом президент Владимир Зеленский сказал на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".