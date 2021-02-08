Украинцы не подопытные кролики. Пусть Россия колет "Спутником" свое население - Зеленский

В России - 140 миллионов населения, пусть колят его "Спутником", говорит Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украина получит вакцины от ведущих производителей, а российской "Спутником" пусть колется население России. Об этом президент Владимир Зеленский сказал на форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Никакой официальной информации по поводу утверждений, что "Спутник V" российского производства являются гарантированными. От ВОЗ, ведущих европейских специалистов такого утверждения нет.

2-й момент - фейк-ньюз. Все понимают, что такое информационная гибридная война. Никакого подтверждения, что "Спутник V" дает результат, нет. Граждане Украины - это люди, точно не кролики. На них экспериментировать не имеем права.

Поэтому мы договаривались только с ведущими производителями вакцин, которые утверждении миром", - сказал Зеленский.

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Президент посоветовал россиянам колоть вакциной свое население РФ.

"Лучший вариант убеждения мира в качестве твоей вакцины - это введение глобальной вакцинации твоего населения. У россиян есть своя вакцина, у них у 140 миллионов человек. Поэтому перед тем, как нам предлагать, им надо обеспечить ей свое население. Тогда это о вакцинации, а не о политике", - сказал Зеленский.

По меньшей мере половина украинцев получат вакцину от коронавируса, заявил президент Владимир Зеленский. "Мы договорились о поставке вакцин от компании Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novovaks", - сказал глава государства.