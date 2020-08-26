Литва расширила санкции против режима Лукашенко

Министерство иностранных дел Литвы предлагает ввести национальные санкции в отношении более сотни белорусских чиновников, а также в отношении Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента Беларуси.
"Министерство иностранных дел представило обновленный список министерству внутренних дел. Сейчас в нем 118 человек, к которым предлагается применить санкции", - заявила советник министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене, передает BNS.
Это 2-й вариант санкционного списка балтийской республики. В первом было 32 имени.
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Включенным в список лицам собираются запретить въезд в Литву и заморозить их активы в финансовых учреждениях республики.
Страны Евросоюза не согласны с санкционным списком, сформированным против белорусских политиков. Планируют его расширить.
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