Литва расширила санкции против режима Лукашенко

Против белорусских чиновников ввели санкции. Изображение: Shutterstock

Министерство иностранных дел Литвы предлагает ввести национальные санкции в отношении более сотни белорусских чиновников, а также в отношении Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента Беларуси.

"Министерство иностранных дел представило обновленный список министерству внутренних дел. Сейчас в нем 118 человек, к которым предлагается применить санкции", - заявила советник министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене, передает BNS.

Это 2-й вариант санкционного списка балтийской республики. В первом было 32 имени.

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Включенным в список лицам собираются запретить въезд в Литву и заморозить их активы в финансовых учреждениях республики.

Страны Евросоюза не согласны с санкционным списком, сформированным против белорусских политиков. Планируют его расширить.