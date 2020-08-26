ЕС соберет неформальную встречу для расширения санкционного списка против Беларуси

В Беларуси с 9 августа проходят протесты против результатов выборов. Фото: Reuters

Страны Евросоюза не согласны с санкционным списком, сформированным против белорусских политиков. Планируют его расширить.

Об этом сообщил брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter.

"Некоторые страны-члены ЕС недовольны тем, что "значительное количество" людей, которые попадут под санкции за репрессии против Беларуси, как обещали на Совете Европы, составит максимум 20. Ожидайте сильного давления на неформальном совете иностранных дел ЕС в Берлине в четверг, чтобы расширить список", - написал Йозвяк.

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Ранее Рикард Йозвяк сообщал, что Европейский Союз может ввести санкции против 15-20 человек из Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим. Пока что Александра Лукашенко в списке нет. Санкции должны быть согласованы и готовы примерно на следующей неделе.