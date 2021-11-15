Страна всего рассмотрела 2576 просьб. Фото: Reuters

Литва предоставила убежище семи мигрантам, незаконно попавшим в Литву.

Об этом сообщила министр внутренних дел страна Агне Билотайте, передает Delfi.

"Уже рассмотрено 2576 просьб и осталось рассмотреть 584. Убежище предоставлено семи лицам", – сказала она журналистам в понедельник.

В Литву прибыли консулы из Ирака, которые помогут вернуть в страну 50 незаконных мигрантов.

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"У нас 76 нелегальных мигрантов, желающих вернуться на свою родину, из них около 50 именно из Ирака. Иракские консулы помогут нам быстро оформить документы и вернуть этих людей", – сказала Билотайте.

Сейм Литвы принял решение ввести на части территории режим чрезвычайного положения из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью. Он вводится впервые в истории Литвы после обновления независимости.