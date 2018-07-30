Литовский депутат объяснил, когда от России не будет угрозы

Раздробленая Россия - это спокойствие для Европы, считает литовский депутат Александр Кирштейнс. Фото: открытые источники

Россию надо раздробить на несколько частей.

Об этом заявлений депутат Латвии Александр Кирштейнс в Twitter.

Это "необходимо для спокойствия" его страны и Европы, отметил литовский политик.

Так литовский депутат прокомментировал пост, посвященный писателю Владимиру Войновичу.

Тот предложил в свое время свой вариант гимна Советского Союза, который сегодня в России называют "экстремистским".

"Только когда Россия поделится на более мелкие страны, по этническому составу, военные конфликты закончяться, и в Европе начнется долгий период мира", - отметил политик.

Tikai, kad Krievija sadalīsies mazākās valstīs, atbilstoši etniskajam sastāvam, ar rāvienu izbeigsies militārie konflikti un Eiropā iestāsies ilgstošs miera periods! https://t.co/oQE90OZ7MY — Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) 28 липня 2018 р.

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Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек.