Литовский депутат объяснил, когда от России не будет угрозы

Россию надо раздробить на несколько частей.
Об этом заявлений депутат Латвии Александр Кирштейнс в Twitter.
Это "необходимо для спокойствия" его страны и Европы, отметил литовский политик.
Так литовский депутат прокомментировал пост, посвященный писателю Владимиру Войновичу.
Тот предложил в свое время свой вариант гимна Советского Союза, который сегодня в России называют "экстремистским".
"Только когда Россия поделится на более мелкие страны, по этническому составу, военные конфликты закончяться, и в Европе начнется долгий период мира", - отметил политик.
Tikai, kad Krievija sadalīsies mazākās valstīs, atbilstoši etniskajam sastāvam, ar rāvienu izbeigsies militārie konflikti un Eiropā iestāsies ilgstošs miera periods! https://t.co/oQE90OZ7MY— Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) 28 липня 2018 р.
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Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе.
Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек.
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