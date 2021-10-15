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пятница, 15 октября 2021 17:40

LinkedIn перестанет работать в Китае

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LinkedIn перестанет работать в Китае
Компания ушла из КНР из-за цензуры. Фото: Pexels

Соцсеть для профессиональных контактов LinkedIn перестанет работать в Китае.

Корпорация Microsoft заменит ее на сайт для поиска работы InJobs, сообщает The Wall Street Journal.

О своем уходе из Китая соцсеть объявила последней из американских интернет-компаний. Сайт закроют из-за цензуры в стране.

"Сайт закроют из-за значительно более сложной операционной среды и высоких требованиях в Китае", - говорится в сообщении корпорации.

Сайт InJobs не будет функций социальной сети.

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По данным Statista, Китай является третьим по величине рынком LinkedIn.

Twitter добавил для всех пользователей функцию удаления подписчиков без предварительного блокирования. Для удаления подписчиков нужно перейти в свой профиль, нажать вкладку "Читатели", значок с тремя точками и выбрать пункт "Удалить этого подписчиков".

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