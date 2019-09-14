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суббота, 14 сентября 2019 18:07

Ликвидировали сына бен Ладена

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Ликвидировали сына бен Ладена
США ликвидировали Хамзу бен Ладена в ходе спецоперации. Фото: theguardian.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате спецоперации был ликвидирован сын экс-лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена - Хамза бен Ладена.

"Влиятельный представитель "Аль-Каиды" Хамза бен Ладен, сын Усамы бен Ладена, уничтожен в ходе контртеррористической операции США на границе Афганистана и Пакистана", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, сообщает "Еспресо TV".

В документе отмечается, что "потеря Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" важного элемента в руководстве и символической связи с его отцом, но и подорвет активность группировки".

В заявлении говорится, что на Хамзе бен Ладене лежит ответственность за планы и деятельность ряда террористических группировок.

О деталях спецоперации ничего не сообщается, однако американские журналисты отмечают, что неподтвержденные сообщения о гибели Хамзы бен Ладена стали появляться несколько недель назад.

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Хамзу бен Ладена считали преемником своего отца в "Аль-Каиде". За информацию, которая привела бы к его задержанию, США объявили вознаграждение в размере $1 млн.

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