Лидеры стран ЕС призвали не допустить в Беларуси "крымского сценария"

В Беларуси не должен пройти "крымский сценарий". Фото: Экономическая правда

Прошедшие многотысячные мирные митинги в Беларуси и возможная угроза стране со стороны РФ произвели впечатление на лидеров ряда европейских стран, и они выступили с призывом поддержать протестующих в Беларуси.

"Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважение их прав, свобод и суверенитета", — президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter обратился к Евросоюзу предложением "мобилизоваться" вместе с демонстрантами.

В свою очередь, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш написал в Twitter, что белорусы не должны бояться перемен, подобных Бархатной революции, которая произошла в Чехословакии в 1989 году, а Евросоюзу следует подбодрить их в этом.

"В Беларуси не может произойти то, что произошло у нас в 1968 году. Европейский союз должен быть действенным. Должен белорусов поощрить, чтобы они не боялись реализовать у себя "бархатную революцию" модели ноября 1989 года", — написал Бабиш.

Он призвал представителей стран Вышеградской четверки, куда, кроме Чехии, входят Польша, Словакия и Венгрия вместе со странами Балтии, также поддержать белорусов.

"Поэтому я впервые лично в этом участвую. На прошлой неделе я общался с президентом Европейского совета Чарльзом Мишелем, с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, я переписывался с канцлером Ангелой Меркель. Сегодня ночью — с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Я говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном некоторое время назад", — сказал Бабиш.

Он заявил, что Польша настаивает на скорейшем принятии санкций против Лукашенко.

"Кто-то должен договориться с президентом Путиным от имени ЕС и должен дать понять, что невозможно то, что произошло с Крымом или то, что произошло в нашей стране в 1968 году. Эти страхи есть", — предупредил чешский премьер-министр.

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Раньше, Жозеп Боррель написал, что полностью поддерживает народ Беларуси.