Лидеры Германии и Литвы призвали сохранить санкции против России

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Литвы Гитанас Науседа отметили необходимости выполнения минских соглашений. Фото: Информатор

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Литвы Гитанас Науседа обсудили ситуацию в Украине.

В частности лидеры Германии и Литвы подчеркнули необходимость выполнения минских соглашений по Донбассу и деоккупации Крыму для снятия санкций против Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении на сайте литовского президента.

"При обмене мнениями по России я повторил позицию, которую Литва занимает давно. В то время как в Украине внешнее вмешательство, в то время как существует высокая напряженность, в то время как Крым аннексирован, очень сложно общаться с Россией на высшем политическом уровне. Хотя, с другой стороны, это не отменяет необходимости экономического и культурного сотрудничества ", - заявил Науседа.

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Как отмечается, президент Литвы призвал к сохранению санкций против России до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию против Украины. По словам Науседа, при обсуждении Украины, лидеры стран поняли позицию друг друга. Также Науседа и Меркель договорились добиваться целей Восточного партнерства, выразив надежду на позитивные реформы в странах-партнерах.

Ранее на выступлении в Будапеште немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что санкции против России не снимут, пока не будут реализованы основные Минские соглашения.