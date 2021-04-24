Лидеры ЕС соберутся в Брюсселе. О чем будут говорить

Саммит лидеров ЕС состоится в Брюсселе. Фото: Укринформ

Лидеры ЕС проведут личную встречу в Брюсселе 25 мая. Хотят обсудить коронакризис, борьбу с изменением климата и напряженность в отношениях с Россией.

Саммит был созван сразу после того, как глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что после медленного старта программа блока по вакцинации против коронавируса набирает обороты, сообщает официальный представитель ЕС в AFP.

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На повестке дня майского саммита находятся отношения с Москвой - после информации о наращивании российских войск в оккупированном Крыму и на границе Украины, а также сообщении о том, что российские агенты спровоцировали взрыв в 2014 году в Чехии.

Лидеры также обсудят изменение климата после достижения соглашения между Комиссией, депутатами Европарламента и национальными лидерами по сокращению выбросов.

В Брюсселе состоялось совещание министров иностранных дел стран НАТО Главный дипломат Евросоюза Хосеп Боррель и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен договорились о совместной деятельности по противодействию угрозам со стороны России. Высокий представитель ЕС и госсекретарь Блинкен заявили о том, что и в дальнейшем скоординировано реагировать на вызывающее поведение России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины.