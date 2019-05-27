Лидер сепаратистов Каталонии и его соратник стали депутатами Европарламента

Карлес Пучдемон и Уриол Жункерас стали депутатами Европарламента. Фото с открытых источников.

Каталонские сепаратисты Карлес Пучдемон и Уриол Жункерас стали депутатами Европарламента. В Испании их звиувачують в попытке государственного переворота.

Эксп-президент Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон скрывается от правосудия в Бельгии.

Пока неясно, смогут ли они выполнять свои обязанности в Европарламенте, передает Reuters.

Пучдемона в Испании сразу же арестуют, если он приедет в страну для выполнения бюрократических формальностей. Жункерас сейчас в тюрьме.

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28 октября 2017 кабинет министров Испании лишил полномочий главу правительства Каталонии Пучдемона, обвиняемого в организации референдума о независимости региона. 2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов бывшего правительства Каталонии по обвинению в попытке государственного переворота. Пучдемон выехал в Брюссель и заявил, что останется за рубежом до тех пор, пока не будет гарантии "честного судебного процесса".