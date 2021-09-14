Лидер антивакцинаторив умер от Covid-19

Мужчина умер от осложнений вызванных Covid-19. Фото: Фейсбук Хая Шауляна

В Израиле скончался лидер движения противников вакцинации Хай Шаулян.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной болезнью. Об этом сообщает израильское издание Вести.

Шаулян регулярно публиковал в соцсетях призывы к отказу от прививок, а вакцины называл опасными для жизни. Он также утверждал, что эпидемия коронавируса - не более чем выдумка.

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После заражения коронавирусом Шаулян попал в больницу и провел там около недели. Течение болезни у него был тяжелым, и через короткое время начали отказывать жизненно важные системы организма.

11 сентября состояние Шауляна ухудшилось. В Facebook он разместил пост со своей фотографией с больничной палаты. Под фото, где крупным планом изображено его лицо с кислородными трубками он описал происходящее с ним.

"Я в критическом состоянии, не могу разговаривать и отвечать другим людям. Мне не хватает кислорода. Недостаток кислорода - это ужасная вещь", - написал он.

13 сентября в Мьянме в районе Мандалая в одном из пунктов проверки на коронавирус взорвалась бомба. Есть погибшие и пострадавшие.