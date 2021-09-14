Лидер антивакцинаторив умер от Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 117
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 45
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 180
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1035
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 333
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 405
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1071
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
1 Просмотров: 1242
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Просмотров: 5301
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1647
Фото
Все фото
10
11
6
11
8
Съедобная Меркель, стильная лошадиная голова на Мет Гала: подборка фото за среду
Съедобная Меркель, стильная лошадиная голова на Мет Гала: подборка фото за среду
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Паводки убили больше 80 человек
Паводки убили больше 80 человек
Луна повисла в соборе, афганцы развлекаются в Кабуле, мигранты плывут в Великобританию: понедельник в фото
Луна повисла в соборе, афганцы развлекаются в Кабуле, мигранты плывут в Великобританию: понедельник в фото
Произошел самый большой теракт современности
Произошел самый большой теракт современности
Видео
Все видео
Собака выбежала на поле во время матча и украла мяч: курьезное видео
Собака выбежала на поле во время матча и украла мяч: курьезное видео
Соучредитель Apple открыл собственную космическую компанию
Соучредитель Apple открыл собственную космическую компанию
Путин изолировался от окружения
Путин изолировался от окружения
Страну накрыло мощное землетрясение
Страну накрыло мощное землетрясение
Талибы начали казнить людей в Афганистане
Талибы начали казнить людей в Афганистане
Интервью
1/5
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Просмотров: 243
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 612
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2349
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 2979
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Просмотров: 19071
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
14 сентября 2021
Просмотров: 45
Париж знову закрив епоху "Барселони"
Перший – експериментальний – розіграш Ліги чемпіонів виграла іспанська "Барселона". То була велика команда нідерландського тренера Йогана ...
вторник, 14 сентября 2021 19:50

Лидер антивакцинаторив умер от Covid-19

  Комментировать
  Мужчина умер от осложнений вызванных Covid-19. Фото: Фейсбук Хая Шауляна
Мужчина умер от осложнений вызванных Covid-19. Фото: Фейсбук Хая Шауляна

В Израиле скончался лидер движения противников вакцинации Хай Шаулян.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной болезнью. Об этом сообщает израильское издание Вести.

Шаулян регулярно публиковал в соцсетях призывы к отказу от прививок, а вакцины называл опасными для жизни. Он также утверждал, что эпидемия коронавируса - не более чем выдумка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве будут наказывать за несоблюдение нормативов Covid-вакцинации

После заражения коронавирусом Шаулян попал в больницу и провел там около недели. Течение болезни у него был тяжелым, и через короткое время начали отказывать жизненно важные системы организма.

11 сентября состояние Шауляна ухудшилось. В Facebook он разместил пост со своей фотографией с больничной палаты. Под фото, где крупным планом изображено его лицо с кислородными трубками он описал происходящее с ним.

"Я в критическом состоянии, не могу разговаривать и отвечать другим людям. Мне не хватает кислорода. Недостаток кислорода - это ужасная вещь", - написал он.

13 сентября в Мьянме в районе Мандалая в одном из пунктов проверки на коронавирус взорвалась бомба. Есть погибшие и пострадавшие.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лидер антивакцинаторив умер от Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
сентября

Совершили покушение на премьер-министра

"Динамо" добыло одну из самых громких побед в истории

Прах Данте Алигьери похитили монахи

У монаха появились кровоточащие раны на руках и ребрах

"Бенфика" больно отомстила "Динамо" за поражение в Киеве

Самое читаемое
&quot;Голое&quot; платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
"Голое" платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
12
 Просмотров: 10071
Мужчину будут судить за надпись на заборе &quot;Зеля х*йло&quot;
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
5
 9 Просмотров: 8244
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
20
 Просмотров: 7137
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
31
 Просмотров: 5292
В Киеве нашли тайный бункер КПСС
В Киеве нашли тайный бункер КПСС
7
 Просмотров: 4446
Мир
Съедобная Меркель, стильная лошадиная голова на Мет Гала: подборка фото за среду
Съедобная Меркель, стильная лошадиная голова на Мет Гала: подборка фото за среду
10
 Просмотров: 225
Взрыв в Бейруте: взрывчатое вещество принадлежало компании украинского бизнесмена
Взрыв в Бейруте: взрывчатое вещество принадлежало компании украинского бизнесмена Просмотров: 432
Собака выбежала на поле во время матча и украла мяч: курьезное видео
Собака выбежала на поле во время матча и украла мяч: курьезное видео
 Просмотров: 252
Воздушный шар отключил свет всему городу
Воздушный шар отключил свет всему городу Просмотров: 216
В Польше откажутся от российского газа: назвали сроки
В Польше откажутся от российского газа: назвали сроки Просмотров: 315
Больше всего комментируют
9
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
5
Зеленский еще не решил, полетит ли в США на заседание ООН
4
Отказ от кириллицы не оградит от России - Вятрович
2
В СНБО готовятся к созданию кибервойск
2
Оккупанты убили воина ВСУ - на Донбассе серьезное обострение
Голосов: 13
Голосование 22 сентября состоится матч за суперкубок Украины по футболу. Кто победит?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть