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вторник, 31 августа 2021 12:07

Лидер "Аль-Каиды" и экс-советник бен Ладена вернулся в Афганистан

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Лидер &quot;Аль-Каиды&quot; и экс-советник бен Ладена вернулся в Афганистан
Главарь "Аль-Каиды" Амин аль Хак вернулся в Афганистан. Фото: скриншот с видео

В Афганистан прибыл один из лидеров террористической организации "Аль-Каида" и бывший советник Усамы бен Ладена Амин аль Хак.

Главаря террористов заметили в его родном городе в провинции Нангархар, пишет Daily Mail.

Он вернулся на фоне вывода американских войск из Афганистана.

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В сети появились видео, где видно, что местные жители весьма приветливо встретили лидера боевиков.

Амин аль Хак поставлял оружие для "Аль-Каиды". После падения власти "Талибана" сбежал с бен Ладеном и отвечал за его личную охрану в пещерном городе моджахедов Тора-Бора. Там они скрывались.

В 2008 году его задержали спецслужбы Пакистана. Но в 2011-м освободили.

Министерство обороны США объявило о завершении операции по эвакуации из Афганистана граждан США, афганцев и вывода военных из страны. Всего с 15 августа, после того, как группировка "Талибан" захватила власть в Афганистане, авиатранспортом из страны вывезли более 120 тыс. человек.

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