Лидер "Аль-Каиды" и экс-советник бен Ладена вернулся в Афганистан

В Афганистан прибыл один из лидеров террористической организации "Аль-Каида" и бывший советник Усамы бен Ладена Амин аль Хак.

Главаря террористов заметили в его родном городе в провинции Нангархар, пишет Daily Mail.

Он вернулся на фоне вывода американских войск из Афганистана.

В сети появились видео, где видно, что местные жители весьма приветливо встретили лидера боевиков.

Амин аль Хак поставлял оружие для "Аль-Каиды". После падения власти "Талибана" сбежал с бен Ладеном и отвечал за его личную охрану в пещерном городе моджахедов Тора-Бора. Там они скрывались.

В 2008 году его задержали спецслужбы Пакистана. Но в 2011-м освободили.

Former Osama bin Laden security aide & AQ arms supplier/facilitator Amin-ul-Haq returns to his hometown after 2 decades on the run, 2 weeks after the Taliban takeover.



Don't be surprised if al-Qaeda appoints an Afghan as its next leader after Zawahiri.pic.twitter.com/cYUcwBVIl6