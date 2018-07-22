"Лежал на пляже и истекал кровью. Притворился мертвым, потому выжил" - свидетели рассказали о двойном теракте

Норвежский активист Бьорн Илер говорит, что перестал бояться Андреаса Брейвика после встречи с ним в суде. Фото: Twitter

22 июля 2011 гражданин Норвегии 32-летний Андреас Брейвик совершил двойной теракт. В правительственном квартале столицы страны Осло взорвал автомобиль. Взрывчатку изготовил самостоятельно. Для этого основал ферму в качестве прикрытия и покупал для нее тонны силикатных удобрений. Их использовал для изготовления бомбы.

Через несколько часов после взрыва переоделся полицейским и попал на молодежный фестиваль Рабочей партии на острове Утойя. Там собрал несколько десятков участников якобы для инструктажа. Открыл по ним прицельный огонь. Правоохранителям сдался без сопротивления. Позже заявил - пытался спасти Европу от мусульманского засилья. Методы борьбы против него подробно описал в "Декларации независимости Европы 2083". Разместил в интернете за несколько часов до двойного теракта.

На острове погибли 69 человек и получили ранения почти 300. Всего два теракта унесли жизни 77 человек.

Норвежский журналист Йон Магнус рассказал о взрыве бомбы в правительственном квартале Осло. Редакция издания находилась возле дома правительства.

"Стеклянные предметы полетели через помещение. Я выглянул из трещину, образовавшуюся в стене, и увидел, что офис премьер-министра горит. Я видел как минимум три или четыре тела, покрытые одеялами или куртками - не знаю, были они мертвы или нет . Также видел мертвые тела, которые свисают из окон. Я видел, как десятки людей кричали и плакали, истекая кровью .. Я видел тех, кто лежал мертвым на улице ", - вспомнил.

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Адриан Пракон получил ранение во время расстрела фестиваля на острове Утойя.

"Я видел, как он целится в меня и подумал, что это конец. Выстрел попал в плечо. Я лежал на пляже и истекал кровью, пока стрельба продолжались. То, что притворился мертвым, спасло мне жизнь. Сначала я попытался плыть, но вернулся назад. Это точно была бы смерть. Я лежал на пляже и сделал вид, что я мертв, прячась за тело, лежавшее рядом со мной ".

Люди говорят на него "Тот, чье имя нельзя называть". Как Волдеморт из Гарри Поттера. А я увидел, что это обычный человек

"Я слышал крики. Я слышал, как люди умоляли о жизни, и я слышал выстрелы. Он просто расстреливал их. Я был уверен, что умру. Люди бежали. Они паниковали и лезли на деревья. Некоторых затоптали", - вспоминает Эрик Курстгерде.

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"Брейвик имел спокойный, сосредоточенный вид. Помню свои ощущения. Ясейчас умру, это моя последняя минута", - подумал я. Уже смирился, что пришел мой конец. Почти почувствовал равнодушие. А потом он прицелился, выстрелил и промахнулся. Пуля прошла в нескольких сантиметрах от меня ", - вспоминал Бьорн Илер. Он мог стать 78 жертвой Брейвика.

"Я потерял близкого друга в стрельбе. Это было настоящее кровавое месиво. Некоторые считают, что я ненавидеть Брейвика, но это не так, - продолжает. - Мне к нему безразлично. Я готов сесть рядом с ним и выслушать. Это интересно. Спросить, как он к такому дошел. Что заставило его так поступить. Мы с друзьями писали ему с просьбой встретиться, но он не ответил. Я боялся его, пока не увидел во время судебного слушания. В моем сознании Брейвик был монстром. Люди говорят на него "Тот, чье имя нельзя называть". Как Волдеморт из Гарри Поттера. А я увидел, что это обычный человек ".

На последнем заседании суда со слушания дела в июне 2012-го Брейвик зачитывал по бумажке заготовленные тезисы. Обличал все, что ему не нравится в его стране. Норвегию на Евровидении представлял не этнический норвежец родившийся в Беларуси Александр Рыбак. Сериал "Секс и город", который транслировался в Норвегии, оказывает пагубное влияние на общественную мораль, отмечал убийца. Процитировав статистику рождаемости в мусульманских странах, он сказал, что не хотел допустить превращения Норвегии на "мультикультурный ад. Приговор террористу вынесли 24 августа 2012-го. Приговорили к 21 году тюремного заключения. Отбывает наказание в здании бывшего нацистского концлагеря. В апреле в позапрошлом году Брейвик подал в суд из-за "негуманные условия содержания". Меню меняют раз в два дня, дают холодный кофе, говорит. Еду в пластиковой посуде разогревают в микроволновке. Компьютер отключили от интернета. Письма читают. Изоляция в тюрьме негативно влияет. Суд признал жалобы необоснованными. За ограничение общения с внешним миром Норвегия заплатит Андерсу $ 40 ты В январе 2017 го Брейвик говорил, что стал еще более радикальным через изоляцию. Демонстративно поднимал руку в нацистском приветствии. Три месяца спустя подал в апелляционный суд Норвегии жалобу на жесткие условия содержания. Судья ее отклонил. В июне прошлого года Брейвик официально изменил свое имя и фамилию. Теперь оно звучит как Фьотольф Хансен. Адвокат сказал, что не располагает информацией о причинах такого поступка.