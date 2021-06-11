Летучие мыши переносят смертоносные вирусы - ученые

 
Ексклюзивы
1/5
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 477
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 747
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1809
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 441
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 693
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1008
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 351
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 315
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 792
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Просмотров: 441
Фото
Все фото
8
3
3
8
3
Россияне устроили погром на чемпионате Европы - сожгли паб, убили человека
Россияне устроили погром на чемпионате Европы - сожгли паб, убили человека
Ливень затопил улицы за считанные минуты: автомобили плавали в воде
Ливень затопил улицы за считанные минуты: автомобили плавали в воде
На помойке нашли куриное яйцо возрастом 1 тыс. лет
На помойке нашли куриное яйцо возрастом 1 тыс. лет
Как прошло редкое кольцеобразное солнечное затмение: фото
Как прошло редкое кольцеобразное солнечное затмение: фото
Здание обвалилось и раздавило автобус - 9 жертв
Здание обвалилось и раздавило автобус - 9 жертв
Видео
Все видео
Мужчина встретил сына, которого украли почти 60 лет назад
Мужчина встретил сына, которого украли почти 60 лет назад
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
Показали забавные развлечения волчат из парка дикой природы
Показали забавные развлечения волчат из парка дикой природы
Мужчине, который дал пощечину президенту, грозит до трех лет тюрьмы
Мужчине, который дал пощечину президенту, грозит до трех лет тюрьмы
На химическом заводе взорвался реактор
На химическом заводе взорвался реактор
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 486
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 369
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 225
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2115
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 585
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 июня 2021
2 Просмотров: 486
Історія з курткою
В молодості у мене була чехословацька куртка із свинячої шкури, в ЦУМі купив, і недорого, 90 рублів. Зручна, коротка, на "блискавці", її не брав дощ ...
пятница, 11 июня 2021 14:39

Летучие мыши переносят смертоносные вирусы - ученые

  Комментировать
Летучие мыши переносят смертоносные вирусы - ученые
Летучей мыши переносят много смертоносных вирусов. Фото: Reuters

Китайские ученые обнаружили ряд новых коронавирусов у летучих мышей. Один из них, возможно, генетически близок к SARS-CoV-2, который вызывает Covid-19.

Об этом сообщило издание CNN.

Ученый Вейфен Ши из Университета Шаньдуна и его коллеги собрали образцы у летучих мышей для исследования в период с мая 2019-го по ноябрь 2020 года.

"В целом мы собрали 24 новых генома коронавируса из разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, подобные SARS-CoV-2", - отметили ученые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай засекретил исследования о происхождении коронавируса - СМИ

По словам ученых, один из новых коронавирусов - вирусный образец под названием RpYN06, найденный у вида подковообразной летучей мыши (Rhinolophus cornutus), генетически похож на вирус SARS-CoV-2.

Это говорит о том, что тесно связанные с нынешней пандемией вирусы продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей.

В Таиланде обнаружили новый смертоносный вирус - нипах. Уровень смертности - до 75%. Против него нет вакцины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Летучие мыши переносят смертоносные вирусы - ученые». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

Россияне устроили погром на чемпионате Европы - сожгли паб, убили человека

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 14715
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 9136
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 8118
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 6939
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 3276
Мир
Российский акционист выстрелил себе в голову на Красной площади: видео
Российский акционист выстрелил себе в голову на Красной площади: видео
Пассажиры летали в никуда ради покупок в Duty Free
Пассажиры летали в никуда ради покупок в Duty Free Просмотров: 252
Меркель для разрешения спора по "Северному потоку - 2" едет в Вашингтон
Меркель для разрешения спора по "Северному потоку - 2" едет в Вашингтон Просмотров: 189
Мужчина встретил сына, которого украли почти 60 лет назад
Мужчина встретил сына, которого украли почти 60 лет назад
 Просмотров: 513
Россияне устроили погром на чемпионате Европы - сожгли паб, убили человека
Россияне устроили погром на чемпионате Европы - сожгли паб, убили человека
8
 Просмотров: 1089
Больше всего комментируют
8
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
5
"Слуги народа" назвали проблему номер один
5
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
4
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
Голосов: 17
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть