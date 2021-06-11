Летучие мыши переносят смертоносные вирусы - ученые

Летучей мыши переносят много смертоносных вирусов. Фото: Reuters

Китайские ученые обнаружили ряд новых коронавирусов у летучих мышей. Один из них, возможно, генетически близок к SARS-CoV-2, который вызывает Covid-19.

Об этом сообщило издание CNN.

Ученый Вейфен Ши из Университета Шаньдуна и его коллеги собрали образцы у летучих мышей для исследования в период с мая 2019-го по ноябрь 2020 года.

"В целом мы собрали 24 новых генома коронавируса из разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, подобные SARS-CoV-2", - отметили ученые.

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По словам ученых, один из новых коронавирусов - вирусный образец под названием RpYN06, найденный у вида подковообразной летучей мыши (Rhinolophus cornutus), генетически похож на вирус SARS-CoV-2.

Это говорит о том, что тесно связанные с нынешней пандемией вирусы продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей.

В Таиланде обнаружили новый смертоносный вирус - нипах. Уровень смертности - до 75%. Против него нет вакцины.