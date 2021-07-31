Лесные пожары в Турции: задержали подозреваемого к поджогам

Фото: twitter.com/yunuspaksoy

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого, который может быть причастен к поджогам лесов на юге стране. Он добавил, что будут найдены все, кто "сжигал леса".

Об этом сообщает турецкое агентство Sabah.

"Один человек задержан в связи с пожаром в Миласе. Наш долг - найти тех, кто сжигает наши леса и сжигал свои легкие", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в городе Мармарис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продолжают покупають путевки: украинцев не пугают масштабные пожары в Турции

Турецкий лидер пообещал, что власти в кратчайшие сроки ликвидируют последствия лесных пожаров и компенсируют пострадавшим убытки. "Мы не можем допустить, чтобы ни один из наших граждан пострадал. Высаживать саженцы на выжженных участках начнем с первым дождем", - добавил он.

В Турции продолжают бушевать лесные пожары, из-за которых уже погибли три человека, а больше сотни пострадали.