Лесные пожары в Турции: задержали подозреваемого к поджогам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого, который может быть причастен к поджогам лесов на юге стране. Он добавил, что будут найдены все, кто "сжигал леса".
Об этом сообщает турецкое агентство Sabah.
"Один человек задержан в связи с пожаром в Миласе. Наш долг - найти тех, кто сжигает наши леса и сжигал свои легкие", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в городе Мармарис.
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Турецкий лидер пообещал, что власти в кратчайшие сроки ликвидируют последствия лесных пожаров и компенсируют пострадавшим убытки. "Мы не можем допустить, чтобы ни один из наших граждан пострадал. Высаживать саженцы на выжженных участках начнем с первым дождем", - добавил он.
В Турции продолжают бушевать лесные пожары, из-за которых уже погибли три человека, а больше сотни пострадали.
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