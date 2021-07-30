В Турции лесные пожары. Украина отправит самолет с помощью

В Турции лесные пожары. Фото: Украинская правда

В Турции продолжают бушевать лесные пожары, из-за которых уже погибли три человека, а больше сотни пострадали.

Огонь дошел до туристической Анталии и Мармариса, сообщает CorrespondentTR.

"На данный момент три человека погибло в результате пожара в Анталии/Манавгат", – говорится в сообщении.

Только с ожогами в больницы попало 58 человек. Всего известно о 122 пострадавших.

Пострадавших украинцев в Турции нет. Руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции отметил, что сейчас туристам ничего не угрожает. По подсчетам посольства, сейчас на курорте отдыхает не менее 100 тысяч украинцев.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом по поводу лесных пожаров в Турции.

Уже завтра из Украины в Турцию вылетит украинский пожарный самолет. Он будет помогать тушить огонь, которым охвачены леса на юге Турции.

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В международном аэропорту "Борисполь" туристы от ночи не могут вылететь в турецкий город Газипаша. Официальные причины опозданий рейса пока не называют.