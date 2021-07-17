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суббота, 17 июля 2021 21:20

Лесные пожары охватили популярный туристический район Испании: есть пострадавшие

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Лесные пожары охватили популярный туристический район Испании: есть пострадавшие
Фото: Pixabay

Лесной пожар вспыхнул возле природного парка Кап-де-Крус, популярного туристического района Льянса (Испания). Причиной возгорания, предположительно, стал непотушенный окурок. Пострадали пять человек, сотни местных жителей и отдыхающих эвакуированы.

Об этом сообщает EuroNews. Пожар охватил более 400 гектаров леса и кустарников. Пожарная служба Каталонии направила на борьбу с огнем шесть самолетов и 90 спасателей.

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Экстренным службам пришлось эвакуировать с охваченной пожаром территории около 350 человек, в том числе отдыхающих и проживающих в населенных пунктах рядом с очагом возгорания.

Пострадали пять человек. Среди них четверо пожарных и один сотрудник подразделения по защите леса. В полиции предполагают, что причиной лесного пожара стал брошенный непогашенный окурок.

Вечером 15 июля во время грозы молния ударила в антенну на крыше базы отдыха в селе Белая Церковь на Закарпатье.

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