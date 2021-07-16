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пятница, 16 июля 2021 15:47

Молния сожгла базу отдыха: фото масштабного пожарища
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На Закарпатье молния сожгла базу отдыха
Фото: zk.dsns.gov.ua
На Закарпатье молния сожгла базу отдыха
На Закарпатье молния сожгла базу отдыха
На Закарпатье молния сожгла базу отдыха

Вечером 15 июля во время грозы молния ударила в антенну на крыше базы отдыха в селе Белая Церковь на Закарпатье.

Пожар охватил весь второй этаж деревянного здания. Возгорание заметил охранник, сообщили в пресс-службе ГСЧС Закарпатской области.

"У охранника на глазах после удара молнии загорелось здание. Во время непогоды с сильными порывами ветра огонь быстро распространялся и перешел на деревянный сарай. Огонь уничтожил перекрытие, кровлю и второй этаж гостиницы на площади 150 кв. м. А также кровлю и перекрытие хозяйственного помещения на площади 100 кв. м", - рассказали спасатели.

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Ночью і течение получаса пожар был локализован. А полностью ликвидировать возгорание удалось только в 03:45.

Окончательную причину пожара и сумму ущерба устанавливают полицейские.

Спасатели также сообщили, что непогода, которая пронеслась в ночь на 16 июля по территории Закарпатской области, наделала немало бед: на проезжие части попадали деревья, подтопило жилые дома и повредило кровли зданий. Без электричества остались несколько населенных пунктов.

В селе Горенка под Киевом после удара молнии загорелся дом. В результате пожара уничтожена кровля и перекрытия дома, повреждена внутренняя отделка стен второго и третьего, мансардного, этажей, вещи и имущество хозяев, хранившееся внутри. Обошлось без пострадавших. Дом удалось спасти.

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Дата
16
июля

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