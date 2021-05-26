Lego создала крупнейший в истории конструктор почти с 12 тыс. деталей

Датская компания Lego анонсировала свой самый большой в истории набор Lego Art World Map. Он состоит из 11 695 деталей.
Об этом сообщило издание USA Today.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали наиболее популярные онлайн-покупки украинцев
Новый конструктор собирается тремя способами. В центре карты мира можно поместить Америку, Африку или Китай.
По словам представителей компании, набор создали для взрослых поклонников, которые "скучают без путешествий".
Комплект будет стоить $249,99. Туда будут входить буклет-инструкция, рамка для оформления собранной карты и крепления, с помощью которых ее можно повесить на стену.
В онлайн-магазинах конструктор появится с 1 июня, в других магазинах - с 1 августа.
View this post on Instagram
Майк и Джуди Салливан в этом году изготовили 1,4 тыс. деревянных игрушек, чтобы бесплатно раздать детям на Рождество.
Комментарии