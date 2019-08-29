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пятница, 30 августа 2019 02:24

Ледяная красота: создали невероятные картины из льда и цветов
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Цветам в замерзшей воде максимум несколько часов
Фото: boredpanda.com
Цветам в замерзшей воде максимум несколько часов
Цветам в замерзшей воде максимум несколько часов
Цветам в замерзшей воде максимум несколько часов
Цветам в замерзшей воде максимум несколько часов

Фотограф Брюс Бойд четыре года назад искал уникальный способ захвата цветов на фотографиях.

"Тогда я наткнулся на творчество японского художника Макото Азума. Его работа вдохновила меня с девушкой на эксперименты с замороженными во льду цветами", - говорит он на Boredpanda.

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"Когда мы замораживали цветы, каждая композиция реагировала по-разному. По мере замерзания пузырьки образуются наугад. После нескольких дней экспериментов мы сбросили несколько ледовых блоков в бассейн и зачарувались результатами. В воде лед треснул и создал совершенно уникальное полотно. В процессе замерзания и оттаивания происходили странные и захватывающие вещи", - говорит фотограф.

За четыре года он сфотографировал сотни картин из цветов во льду. Все они - из местных садов и живых изгородей.

"Каждый ледяной блок по-разному реагирует на падение в воду. Лед завораживает тем, что может что-то сохранить, и в то же время также усилить или исказить красоту этого. В течение нескольких мимолетных моментов мы относимся к этой сохраненной красоты, прошлой и идеально капсулированной, прежде чем лед тает, а цветы вянут".

Ежегодно пустынная земля города Тусон штата Аризона покрывается пышным цветом кактусов - основных представителей местной флоры. Увидеть их можно как в центре города, так и на окраинах.

Фото местных кактусов в период цветения опубликовали на официальном сайте города.

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