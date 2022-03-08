Лаврову на Совбезе ООН посоветовали проверить психику

Сергей Лавров "обосновал" вторжение РФ в Украину желанием "остановить любую войну". Фото: facebook.com/MIDRussia

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица посоветовал представителям России, в частности, министру иностранных дел Сергей Лаврову, обратиться за "психиатрической помощью".

Сделал это на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке 7 марта, пишет "Укринформ".

Кислица зачитал распечатанное сообщение в Twitter Лаврова, в котором тот оправдывает войну России против Украины.

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"Министр иностранных дел Лавров: "Цель специальной военной операции России – остановить любую войну, которая может произойти на территории Украины или которая может начаться оттуда", - сказал Кислица.

"Посольство России в Лондоне ретвитнуло МИД России. Позвольте напомнить российским дипломатам, что в Лондоне, в случае необходимости психической помощи, можно набрать номер линии Национальной службы здравоохранения: 111", - добавил Кислица.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.