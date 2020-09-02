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среда, 02 сентября 2020 15:01

Лаврову мерещится след "Правого сектора" в белорусских протестах

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Лаврову мерещится след &quot;Правого сектора&quot; в белорусских протестах
Россия обвинила Украину в дестабилизации ситуации в Беларуси. Фото: DW

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с территории Украины ведется деятельность, провоцирующая радикальные выступления в Беларуси.

В Украине находятся "лагеря подготовки экстремистов" в Волынской и Днепропетровской областях, считает Лавров:

"Там есть и "Тризуб" Степана Бандеры, и С14, "Национальный корпус", "Правый сектор". Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси, финансируя соответствующие мероприятия для тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами".

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Массовые протесты в Беларуси продолжаются с момента проведения президентских выборов – 9 августа этого года. На них, согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко получил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.

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