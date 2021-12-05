Лавров заявил, что Украина не выполняет минские соглашения и ее "нужно заставить"

Если Украину оставить наедине, то ничего не будет делать – Лавров. Фото: DW

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украину "нужно заставить" следовать минским договоренностям.

Россия постоянно добивается того, чтобы Украина внесла изменения в свою Конституцию и предоставила таким образом восточным областям страны так называемый "особый статус". Об этом сообщает ТАСС.

Российская Федерация продолжает утверждать, что якобы не является стороной конфликта и подписывала минские соглашения исключительно как "посредник". Кроме того Россия хочет от Украины амнистии для луганских и донецких боевиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блинкен и Лавров устроили спор из-за Украины

"Если Украину оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее нужно заставлять, именно для этого и был создан "нормандский формат", но Берлин и Париж пока манкуют своими обязательствами. Мы привлекаем внимание Германии и Франции к тому, что это нужно обязательно сделать", – заявил Лавров.

Нежелание Украины легитимизировать оккупированные Россией восточные территории вызывает недовольство в Кремле. На фоне взимания российских войск в украинскую границу внешнеполитическое ведомство РФ заговорило о том, что Украину нужно принудить к выполнению выгодных России пунктов минских договоренностей.

Германия желает вернуть Россию к переговорам в нормандском формате. Об этом исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Гайко Маас сказал во время Берлинского внешнеполитического форума. Москва отказалась от предложения Франции провести встречу глав МИД Нормандской четверки 11 ноября. "Мы ждем реакции на наши предложения, а во-вторых, у меня 11 ноября очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран", - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 31 октября Россия передала лидерам Франции, Германии и Украины предложения по поводу встречи в нормандском формате. Лавров говорил, что проект занял три страницы