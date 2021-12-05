Лавров заявил, что Украина не выполняет минские соглашения и ее "нужно заставить"

 
Ексклюзивы
1/5
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 3303
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1215
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1125
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 3537
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 864
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1386
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1269
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 954
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1422
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 2088
Фото
Все фото
4
3
10
5
3
Акции против ограничений из-за Covid-19 прошли в Австрии, Германии и Нидерландах
Акции против ограничений из-за Covid-19 прошли в Австрии, Германии и Нидерландах
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
В Нидерландах устроили масштабную акцию против Covid-ограничений
В Нидерландах устроили масштабную акцию против Covid-ограничений
В Индонезии начал извергаться вулкан на горе Семеру: видео
В Индонезии начал извергаться вулкан на горе Семеру: видео
В аэропорту метель &quot;спихнула&quot; самолет со взлетно-посадочной полосы: фото ЧП
В аэропорту метель "спихнула" самолет со взлетно-посадочной полосы: фото ЧП
Видео
Все видео
Ридли Скотт обматерил российского кинокритика во время интервью
Ридли Скотт обматерил российского кинокритика во время интервью
Женщина научилась читать и писать в 104 года
Женщина научилась читать и писать в 104 года
В сеть просочилось видео крушения самого дорогого истребителя Британии
В сеть просочилось видео крушения самого дорогого истребителя Британии
В Азербайджане разбился вертолет с военными: умерли 14 человек
В Азербайджане разбился вертолет с военными: умерли 14 человек
Саакашвили: "Меня пытали, избивали, унижали"
Саакашвили: "Меня пытали, избивали, унижали"
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5238
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1035
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2493
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3636
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 909
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
03 декабря 2021
Просмотров: 657
Потяг за розкладом
У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь ...
воскресенье, 05 декабря 2021 17:40

Лавров заявил, что Украина не выполняет минские соглашения и ее "нужно заставить"

  Комментировать
Лавров заявил, что Украина не выполняет минские соглашения и ее &quot;нужно заставить&quot;
Если Украину оставить наедине, то ничего не будет делать – Лавров. Фото: DW

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украину "нужно заставить" следовать минским договоренностям.

Россия постоянно добивается того, чтобы Украина внесла изменения в свою Конституцию и предоставила таким образом восточным областям страны так называемый "особый статус". Об этом сообщает ТАСС.

Российская Федерация продолжает утверждать, что якобы не является стороной конфликта и подписывала минские соглашения исключительно как "посредник". Кроме того Россия хочет от Украины амнистии для луганских и донецких боевиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блинкен и Лавров устроили спор из-за Украины

"Если Украину оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее нужно заставлять, именно для этого и был создан "нормандский формат", но Берлин и Париж пока манкуют своими обязательствами. Мы привлекаем внимание Германии и Франции к тому, что это нужно обязательно сделать", – заявил Лавров.

Нежелание Украины легитимизировать оккупированные Россией восточные территории вызывает недовольство в Кремле. На фоне взимания российских войск в украинскую границу внешнеполитическое ведомство РФ заговорило о том, что Украину нужно принудить к выполнению выгодных России пунктов минских договоренностей.

Германия желает вернуть Россию к переговорам в нормандском формате. Об этом исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Гайко Маас сказал во время Берлинского внешнеполитического форума.

Москва отказалась от предложения Франции провести встречу глав МИД Нормандской четверки 11 ноября. "Мы ждем реакции на наши предложения, а во-вторых, у меня 11 ноября очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран", - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

31 октября Россия передала лидерам Франции, Германии и Украины предложения по поводу встречи в нормандском формате. Лавров говорил, что проект занял три страницы

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лавров заявил, что Украина не выполняет минские соглашения и ее "нужно заставить"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
декабря

Провозгласили республику лемков

Самое читаемое
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии 8 Просмотров: 14535
Бывшая Богдана выпятила ягодицы, а Санина и Падалко показались в бикини – что публикуют звезды в сети
Бывшая Богдана выпятила ягодицы, а Санина и Падалко показались в бикини – что публикуют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 14085
&quot;Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина&quot; – Луценко
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
 4 Просмотров: 10143
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину 2 Просмотров: 6480
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
10
 Просмотров: 5625
Мир
США и ЕС отреагировали: в Афганистане казнят бывших военных
США и ЕС отреагировали: в Афганистане казнят бывших военных Просмотров: 126
За изнасилование недееспособной пациентки бывшему медбрату дали 10 лет
За изнасилование недееспособной пациентки бывшему медбрату дали 10 лет Просмотров: 351
Две трети немцев за обязательную вакцинацию
Две трети немцев за обязательную вакцинацию Просмотров: 45
В Польше задержали двух украинцев за помощь нелегалам пересечь границу
В Польше задержали двух украинцев за помощь нелегалам пересечь границу Просмотров: 108
В австрийских Альпах погибли трое лыжников из-за лавины
В австрийских Альпах погибли трое лыжников из-за лавины Просмотров: 162
Больше всего комментируют
8
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии
4
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
3
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3
Цемаха похитили дерзко и профессионально: экс-разведчик рассказал подробности захвата террориста
3
Зеленский уволил Луценко с должности за отказ выдать Цемаха России
Голосов: 2996
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть